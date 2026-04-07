Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баканов: США не прекращали сотрудничество с Россией в сфере космоса

Глава Роскосмоса напомнил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в этой области началось в 1975 году с программы «Союз — Аполлон».

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия не прекращали сотрудничество в области космоса, несмотря на санкции. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Нет, [не прекращали]. И я считаю, что это хорошо, потому что история взаимодействия в космосе России и Штатов — программа “Союз — Аполлон”, 1975 год, — ее основная задача была в том, что два геополитических конкурента на орбите должны были прийти друг другу на помощь. Не было второго, кто бы подстраховал, потому что только две державы обладали такого рода технологиями. И с тех пор эта история продолжается», — сказал Баканов, отвечая на соответствующий вопрос.

