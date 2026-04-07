Эксперт Бурляева рассказала о рационе космонавтов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Рацион для космонавтов рассчитывается исходя из потребностей в энергии и пищевых веществах, при этом учитываются масса тела и возраст конкретного человека. Ассортимент для питания на орбите составляет порядка 250 блюд, рассказала ТАСС заведующая Консультативно диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологий, кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Екатерина Бурляева.
«Рацион космонавтов рассчитывается с учетом международных требований, которые были подписаны с участием Российской Федерации, и основаны они на нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах. Включают они в расчеты массу тела человека, возраст человека. И по этим данным рассчитывается энергетическая потребность, то есть то, сколько калорий космонавт должен получать на орбите», — сказала Бурляева.
Она отметила, что, как правило, это составляет чуть меньше 3 тыс. килокалорий. При этом состоит рацион из двух частей. Первая — это энергетическая ценность 2 тыс. килокалорий. Диетолог подчеркнула, что это более жесткая часть, которая не подвержена изменениям. В нее входит основа — это первые блюда, вторые, напитки, кондитерские изделия. Примечательно, что ни одно из основных блюд не повторяется.
«Мы сделали порядка 250 различных наименований блюд для того, чтобы питание космонавта было максимально разнообразным», — говорит Бурляева.
Она добавила, что вторая часть рациона, включающая 1 тыс. килокалорий, достаточно подвижная. Космонавт самостоятельно может определить, какие продукты будет употреблять. «До отлета он отмечает определенные продукты, проводится дегустация, и космонавт самостоятельно выбирает те пищевые продукты, которые будут встречаться часто в его рационе, те, которые он хотел бы видеть реже».
12 апреля в России отмечается День космонавтики.