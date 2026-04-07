Треть опрошенных россиян не доверяют телемедицине

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Треть опрошенных жителей России не доверяют медицинским онлайн-консультациям — телемедицине, сказано в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества (текст имеется в распоряжении ТАСС).
«Главная причина отказа от онлайн-консультаций — убеждение, что поставить точный диагноз и назначить лечение дистанционно невозможно. Так считают 76,4% респондентов, которые не пользуются телемедициной. Почти половина (48,4%) предпочитает личное посещение врача, 46,6% уверены, что без личного визита консультация не будет эффективной. Треть опрошенных (32,7%) просто не доверяют телемедицине, 28,9% не видят в ней необходимости, а 20,7% не готовы платить за онлайн-консультации», — говорится в тексте.
По данным опроса, с понятием «телемедицина» знакомы 92,1% россиян: 54,8% слышали о ней, но не уверены, что полностью понимают суть, а 37,3% хорошо знают, что это такое. При этом реально пользовались услугами телемедицины 23,6% опрошенных — из них 18,3% обращались один или несколько раз и 5,3% делали это неоднократно. Еще 50% респондентов хотели бы попробовать, но пока не решаются.
Среди тех, кто уже пользовался телемедициной, большинство (55,4%) оценили качество услуг как «приемлемое», 27,5% остались полностью довольны. Недовольных не оказалось вовсе. Чаще всего онлайн-консультации востребованы, когда нет возможности посетить врача лично (64,3%). Также россияне обращаются к телемедицине при легких недомоганиях (41,6%), для консультаций по хроническим заболеваниям (31,8%), по вопросам здоровья ребенка (25,2%) и для психологической помощи (20,7%).
Главным условием для доверия к телемедицине респонденты назвали уверенность в квалификации врачей (59,5%). На втором месте — возможность при необходимости записаться на очный прием (42%). Также важны доступная стоимость консультаций (34,4%), гарантия защиты персональных данных (31,5%) и государственное регулирование сферы (30,9%).
Отвечая на вопрос о том, что могло бы повысить их доверие, 39,3% респондентов указали на возможность проведения диагностики на дому с использованием медицинских устройств и гаджетов. Квалификация врачей важна для 23,3%, качество связи и техподдержки — для 12,8%, отзывы других пациентов — для 12,5%, гарантия конфиденциальности — для 10,2%.
Об исследовании.
Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование восьми популярных сервисов телемедицины для мобильных устройств. Эксперты оценили приложения по 105 критериям, включая функциональность, удобство использования, производительность, безопасность и правовую составляющую. Эксперты изучили следующие приложения на платформах Android и iOS: «Сберздоровье», «Медточка», «Напоправку», «Доктис», «Лучи здоровье», StoreMed, «Семейный доктор» и «Яндекс здоровье». В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов из разных регионов РФ.