Баканов: орбитальная группировка общей численностью превысила 11 тыс. аппаратов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Общая численность орбитальной спутниковой группировки в мире превысила 11 тыс. аппаратов. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Количество пусков каждый год растет. Орбитальная группировка в общей численности уже превысила 11 тыс. аппаратов на орбите. Это очень устойчивый тренд к развитию космических технологий в очень многих странах», — поделился глава госкорпорации.
В России 24 марта компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Космические аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.