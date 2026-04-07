Более 100 студентов эвакуированы из-за паводка под Красноярском

Талые воды затопили мастерские аграрного техникума в Назарово Красноярского края. Из общежития учебного заведения эвакуированы студенты.
Региональный главк МЧС опубликовал данные об оперативной обстановке в связи с таянием снега и подтоплениями в населенных пунктах края.
В красноярском садоводческом товариществе «Черемушки-1» подтоплены три дачных дома и восемь участков. В Назарово под водой скрылись три участка, пострадал один дом.
Затоплены также мастерские Назаровского аграрного техникума. Руководство учреждения приняло решение эвакуировать 103 учеников из общежития. Их расселили в пункты временного размещения, обустроенные на базе гостиниц и детского сада.
Согласно сведениям МЧС на утро 7 апреля, ситуация в районе техникума стабилизируется, учащиеся возвращаются в общежитие.