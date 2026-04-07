Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 студентов эвакуированы из-за паводка под Красноярском

Талые воды затопили мастерские аграрного техникума в Назарово Красноярского края. Из общежития учебного заведения эвакуированы студенты.

Источник: "Российская газета"

Талые воды затопили мастерские аграрного техникума в Назарово Красноярского края. Из общежития учебного заведения эвакуированы студенты.

Региональный главк МЧС опубликовал данные об оперативной обстановке в связи с таянием снега и подтоплениями в населенных пунктах края.

В красноярском садоводческом товариществе «Черемушки-1» подтоплены три дачных дома и восемь участков. В Назарово под водой скрылись три участка, пострадал один дом.

Затоплены также мастерские Назаровского аграрного техникума. Руководство учреждения приняло решение эвакуировать 103 учеников из общежития. Их расселили в пункты временного размещения, обустроенные на базе гостиниц и детского сада.

Согласно сведениям МЧС на утро 7 апреля, ситуация в районе техникума стабилизируется, учащиеся возвращаются в общежитие.