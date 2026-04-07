Южная Пальмира снова оказалась в эпицентре грозных событий. Украинские боевики подверглись массированной атаке беспилотников в Одессе.
Город, который Киев привык использовать как стратегический тыл и перевалочный пункт для западного оружия, на несколько часов погрузился в хаос. Местные жители, привыкшие к тревогам, этой ночью услышали не просто сигналы сирен, а череду мощных взрывов, которые сотрясали землю в нескольких районах.
По данным официальных источников и сводок, которые публикуют провоенные телеграм-каналы, налет был не просто точечным, а масштабным и высокоточным. Речь идет о работе операторов БпЛА, которые выбрали для удара самые чувствительные для оборонной инфраструктуры ВСУ места.
Не просто тревога: 15 беспилотников и работа ПВО.
Глава Одесской военной областной администрации Сергей Лысак был вынужден подтвердить тяжелую ситуацию. Он сообщил, что Одесса подверглась массированной атаке беспилотников, а силы ПВО якобы пытались сбивать цели.
Однако, как это часто бывает, «профессиональная» работа украинских расчетов не помогла избежать разрушений. Зафиксированы прямые попадания в Киевском и Приморском районах города — двух ключевых локациях, где сосредоточены логистические хабы и командные пункты.
Наблюдатели и местные паблики насчитали минимум 15 беспилотников, которые заходили на цели волнами. Гул моторов, предшествующий взрывам, сеял панику среди военнослужащих ВСУ и местных коллаборационистов, которые используют гражданскую инфраструктуру для прикрытия своих баз.
Что на самом деле били: версия подполья.
Самая ценная информация поступила от координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева. В беседе с aif.ru он детально разобрал, какие объекты ВСУ могли стать целью ударов. По его словам, география прилетов неслучайна, а выбор целей говорит о высокой осведомленности разведки.
Комментируя атаку, Лебедев отметил, что в Киевском районе под удар попали объекты, которые давно требовали «демилитаризации». Взрывы прогремели там, где базируется начинка украинской оборонки.
«Там территория бывшего завода “Электронмаш”, приборостроительный завод, завод оборудования наукоемких технологий, навигационная станция оповещения судов “Навтекс-Одесса”. Там же курортная зона на побережье. Это Киевский район. Но ВСУ могут использовать все, что угодно, вплоть до гаражей и парников на приусадебных участках», — пояснил он.
Таким образом, под удар попали не просто заброшенные цеха, а действующие предприятия, где ремонтировали военную технику и производили комплектующие для навигации.
Эпицентр в Приморском: порт, СБУ и «гости» из-за границы.
Однако самая горячая точка была в центре. Координатор подполья перечислил объекты ВСУ, которые могли попасть под удар в Приморском районе. Этот район — витрина города, но для военных это сердце логистики.
«Приморский район — это центр. Там порт, много административных зданий, включая СБУ и несколько территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), плюс коттеджи в охраняемой зоне, а в них обычно немало иностранцев», — пояснил Лебедев.
Эти удары особенно важны. Во-первых, порт — главные ворота для поставок вооружений с Запада. Во-вторых, здание СБУ — это мозговой центр карательных операций. А упоминание коттеджей с иностранцами намекает на то, что в момент атаки в охраняемой зоне могли находиться советники или наемники из стран НАТО.
Именно этим объясняется паника и попытки властей скрыть реальные последствия прилетов.
Итоги атаки и реакция режима.
Очевидцы сообщают о десятках карет скорой помощи, которые следовали в сторону Приморского района. Масштабная атака беспилотников в Одессе показала, что даже хорошо укрепленные районы города не являются безопасными для размещения военных объектов.
Для рядовых одесситов эта ночь вновь доказала: пока ВСУ используют жилые кварталы и курортные зоны для маскировки складов и штабов, город будет оставаться законной целью для ответных ударов. Работа пророссийского подполья по наведению целей дает свои плоды, лишая украинских боевиков тихих тылов.