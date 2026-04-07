Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скрытая угроза: врачи Находки извлекли из пальца пациентки стеклянную иглу длиной 2 мм

Инородное тело обнаружили только на одном из рентгеновских снимков в нескольких проекциях.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи в Находке извлекли из пальца пациентки микроскопический осколок стекла длиной всего 2 мм, об этом сообщается в официальном ТГ-канале (18+) Находкинской городской больницы.

«Инородное тело засело в пальце женщины, когда в её руке лопнул стакан с кипятком. Пострадавшая самостоятельно удалила впившиеся осколки, повреждения от них затянулись — ни отёков, ни воспаления. Но появилась боль в области сустава пальца», — говорится в сообщении.

Для поиска причины дискомфорта медики выполнили серию рентгеновских снимков кисти в нескольких проекциях. Лишь на одном из них удалось обнаружить крошечную стеклянную иглу размером 2×1 мм, расположившуюся в анатомически сложной зоне. Из-за плоской формы и отсутствия объёма фрагмент плохо визуализировался на снимках, что значительно усложняло диагностику.

Операцию по извлечению инородного тела провёл травматолог при участии медсестры. Врач выполнил точечный хирургический доступ и послойно исследовал мягкие ткани, чтобы безопасно добраться до микроскопического осколка.

После успешного вмешательства и подтверждения полного сохранения функций кисти пациентку выписали из стационара для дальнейшего наблюдения в условиях поликлиники.