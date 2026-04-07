Стало известно расписание пасхальных служб в Успенском соборе Омска

В 2026 году православные омичи встретят главный христианский праздник — Пасху — 12 апреля. В преддверии этого события церковное руководство обнародовало расписание служб на ближайшие дни, включая ключевые даты Страстной седмицы.
Великий вторник в этом году совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы (7 апреля). В этот день в Успенском кафедральном соборе в 8:00 начнутся Часы и Изобразительны, затем — Вечерня в сочетании с Литургией святителя Иоанна Златоуста. Вечером, в 17:00, запланировано Малое повечерие с трипеснцем и Утреня.
На 8 апреля (Великая среда) верующих приглашают в Успенский собор к 8:00 на Часы, Изобразительны, а также на Вечерню с Литургией Преждеосвященных Даров. В 17:00 там же пройдёт Утреня Великого четверга — но уже в соборе Рождества Христова.
Великий четверг, 9 апреля, посвящён воспоминанию Тайной Вечери. Богослужения начнутся в 8:00 в соборе Рождества Христова: Часы, Изобразительны, Вечерня вместе с Литургией Василия Великого, а также чин умовения ног. Вечером, в 17:00, в Успенском соборе состоится Утреня Великой пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий.
10 апреля (Великая пятница) — день воспоминания святых спасительных Страстей Господних. Все службы пройдут в Успенском соборе: в 8:00 — Царские часы, в 14:00 — Великая вечерня с выносом Плащаницы и Малое повечерие с каноном «На плач Богородицы», в 17:00 — Утреня Великой субботы с чином погребения Спасителя.
В Великую субботу, 11 апреля, в 7:00 в Успенском соборе запланированы Часы, Изобразительны, Вечерня в соединении с Литургией Василия Великого. В этот же день там же освятят пасхальные куличи и другие яства.
Пасхальные торжества начнутся в ночь с 11 на 12 апреля. В 23:25 — Полунощница, в 23:45 — крестный ход, затем Пасхальная утреня и Божественная Литургия в Успенском соборе. В 17:00 12 апреля там же состоится Великая вечерня.