Стало известно расписание пасхальных служб в Успенском соборе Омска

Великий вторник в этом году совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы (7 апреля). В этот день в Успенском кафедральном соборе в 8:00 начнутся Часы и Изобразительны, затем — Вечерня в сочетании с Литургией святителя Иоанна Златоуста. Вечером, в 17:00, запланировано Малое повечерие с трипеснцем и Утреня.