Заморозки до −3 градусов придут в Ростовскую область перед Пасхой

По данным регионального управления МЧС, в ночные и утренние часы с 7 по 10 апреля на севере Ростовской области ожидается похолодание. Температура воздуха и на поверхности почвы может опуститься до отметок от −1 до −3 градусов.
Напомним, что март порадовал дончан аномальным теплом — местами столбики термометров показывали +30. Однако апрель принёс резкую смену погоды: в ночь на 6 апреля на севере региона уже фиксировали заморозки до −2 градусов. Днём воздух прогревается до +17… +18, но к вечеру снова холодает.