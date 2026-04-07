Во Владивостоке онкологи удалили редкую опухоль у 25-летней пациентки

По данным ведомства, хирургическое вмешательство выполнила врач-онколог Виктория Абрамова вместе со своей бригадой. Молодая женщина обратилась в онкодиспансер из-за крупного образования в молочной железе: оно было заметно внешне, за несколько месяцев значительно выросло и причиняло сильный дискомфорт. Биопсия не дала однозначного ответа о природе опухоли, поэтому врачи рассматривали несколько вариантов диагноза и направили пациентку на лечение в профильное учреждение. На консилиуме специалисты решили оперировать, так как опухоль проросла в мышцу и активно кровоснабжалась, что усложняло ситуацию.