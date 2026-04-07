Потоки воды и льда могут снести мост в Пермском крае

Телеграм-канале «Опасные природные явления» сообщает, что на реках региона сейчас наблюдается активное половодье. Так, на р. Буй пик половодья пройден, вода снизилась на 10 сантиметров, но основной пик паводка ещё впереди. Первый пик прошёл и на ребе Бабке в Кукуштане, на Сылве вода поднимается, в конце недели прогнозируется резкий рост уровня. Резко поднялась вода в бассейне Обвы. Сразу на двух постах зафиксирован рост более чем на метр (в Козьмодемьянске на 135 сантиметров, в Усть-Нердве на 160 сантиметров за 12 часов). Это рекордный темп для половодья в этом году.