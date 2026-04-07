Потоки воды и льда могут снести мост в Пермском крае

Потоки воды и льда могут нести мост в Лысьвенском городском округе.
«Проезда в Каменный Лог больше нет, а висячий мост вот-вот снесет льдом!», — рассказала в социальной сети местная жительница и блогер.
Она опубликовала фото моста, к которому вплотную поднялась вода со льдом.
Впрочем, местные жители в комментариях под постом ответили, что такая ситуация складывается уже не первый год.
«Не первый год так», «Самый крепкий мост из года в год терпит такое», прокомментировали они.
«Сколько досталось местному мосту», согласилась автор поста.
И действительно, это мост ранее уже ремонтировали. На его состояние в 2024 году жаловались местные жители: конструкции были изношены и нуждались в обновлении. После того, как проблему озвучили, на мосту заменили настил, сетку, укрепили опоры и т.д.
Телеграм-канале «Опасные природные явления» сообщает, что на реках региона сейчас наблюдается активное половодье. Так, на р. Буй пик половодья пройден, вода снизилась на 10 сантиметров, но основной пик паводка ещё впереди. Первый пик прошёл и на ребе Бабке в Кукуштане, на Сылве вода поднимается, в конце недели прогнозируется резкий рост уровня. Резко поднялась вода в бассейне Обвы. Сразу на двух постах зафиксирован рост более чем на метр (в Козьмодемьянске на 135 сантиметров, в Усть-Нердве на 160 сантиметров за 12 часов). Это рекордный темп для половодья в этом году.