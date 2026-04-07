В правительстве региона напомнили о запрете на использование беспилотников в День Победы

В Иркутской области продолжает действовать запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. В том числе и во время массовых мероприятий. Информация об этом прозвучала на заседании организационного комитета «Победа», который был посвящен празднованию 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.