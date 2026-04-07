В правительстве региона напомнили о запрете на использование беспилотников в День Победы

Во время заседания отметили, что запрет не распространяется на органы государственной власти и органы местного самоуправления. Для остальных же запуск беспилотного летательного аппарата может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Кроме того, поднятые без разрешения беспилотники могут быть принудительно посажены или повреждены, — отмечается в сообщении правительства Приангарья.
Во время заседания оргкомитета рассмотрели также план мероприятий, посвященных Великой Победе, которые пройдут в апреле-мае. В их числе проведение акции «Бессмертный полк». Пока формат, в котором пройдет акция, не определен.