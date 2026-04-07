Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве региона напомнили о запрете на использование беспилотников в День Победы

В Иркутской области продолжает действовать запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. В том числе и во время массовых мероприятий. Информация об этом прозвучала на заседании организационного комитета «Победа», который был посвящен празднованию 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.

Источник: ТК Город

Во время заседания отметили, что запрет не распространяется на органы государственной власти и органы местного самоуправления. Для остальных же запуск беспилотного летательного аппарата может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, поднятые без разрешения беспилотники могут быть принудительно посажены или повреждены, — отмечается в сообщении правительства Приангарья.

Во время заседания оргкомитета рассмотрели также план мероприятий, посвященных Великой Победе, которые пройдут в апреле-мае. В их числе проведение акции «Бессмертный полк». Пока формат, в котором пройдет акция, не определен.