Движение на дороге в Краснозёрском районе полностью прекращено из-за паводка

В Краснозёрском районе из-за паводка и невозможности обеспечить безопасность дорожного движения другими способами, было принято решение о полном прекращении движения для всех видов транспорта на участке с 1+900 по 2+200 км автомобильной дороги Н-1519, которая соединяет 2 км а/д «Н-1514» с рабочим посёлком Октябрьский и деревней Хабаровский.
Ограничения начали действовать с 18:00 6 апреля 2026 года и будут сохраняться до устранения последствий паводка. Для объезда закрытого участка используются автомобильные дороги муниципального значения.
Кроме того, в связи с повышением уровня воды в реке Камышинка, были введены временные ограничения движения на двух участках дорог: км 4+000 автомобильной дороги, соединяющей 1 км а/д «Н-1212» и 1 км а/д «Н-1206» (объездная дорога р.п. Коченёво); км 0+020 автомобильной дороги, ведущей от 5 км а/д «Н-1211» к деревне Бармашево.
Ограничения распространяются на легковые автомобили и действуют с 6 апреля 2026 года до стабилизации паводковой ситуации. Если уровень воды продолжит подниматься, движение на этих участках будет закрыто для всех транспортных средств.
По состоянию на вечер 6 апреля на территории Новосибирской области зарегистрировано 28 случаев подтопления дорог. Семь случаев уже устранены, а работа над ликвидацией оставшихся — продолжается.
Ситуация находится под постоянным наблюдением Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали, что об опасности птичьего гриппа во время сезона охоты-2026 предупредили жителей НСО.
