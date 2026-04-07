О чем должен напомнить праздник Благовещение

Что произошло в Иудее
Название праздника отражает событие, описанное в Евангелии от Луки. Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил, что она, оставаясь девой, родит Сына — Иисуса Христа, Мессию, которого ожидало ветхозаветное человечество. Так начался переход от Ветхого Завета к Новому.
Слова, с которыми архангел обратился к Марии («Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами»), впоследствии стали молитвой, знакомой с детства всем верующим христианам.
На тот момент Мария была обручена с плотником Иосифом, согласно евангельскому тексту, происходившему из рода царя Давида. Он был очень стар и имел шестерых детей. И неслучайно праздник Благой вести отмечается за девять месяцев до Рождества Христова.
Невероятное доверие
«Cначала нужно понять, что это за день и почему мы вообще его отмечаем. Дело в том, что исторически ни один праздник не нужен в принципе — ну что нам всем до того, что кто-то когда-то что-то сделал, даже самые святые, даже сам Господь? Мы почитаем Преображение Господне не потому, что Спаситель поднялся на гору, и даже не потому, что Он там увидел пророков Илию и Моисея, а потому, что Он преобразился и показал Себя во всей Своей славе. А что праздновать на Благовещение? То, что архангел явился Богородице?» — задается вопросом иеромонах Феодорит (Сенчуков).
Собственно, архангел для того и существует, чтобы кому-то являться, объясняет священнослужитель. «Значимо другое, — подчеркивает он. — Мы почитаем Богородицу не просто как Божию Матерь, а именно как “честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим” (слова из молитвы. — Прим. ред.)». То есть человека, уподобившегося ангелам.
«Мы говорим, что она была безгрешной, потому что всецело доверяла Богу. Ей является ангел и говорит совершенно непонятную вещь — ты, мол, родишь младенца, который будет Богом, который будет убит, будет несказанно мучиться, пусть даже потом и воскреснет. И что же она отвечает? “Се, раба Господня”. Я твоя раба, Господи», — рассуждает иеромонах.
Надо понимать, что мир Иудеи I века отличался от современного большей суровостью. Православный публицист и историк Сергей Худиев рассказывает: те времена были отмечены голодом, жестокими конфликтами, свирепостью властей.
«Там было предостаточно плохих вестей, но у людей была надежда: они ждали хорошей, очень хорошей новости. Настолько хорошей, что она заставила бы их полностью забыть все несчастья. Они ждали ее долго, очень долго — веками кровавой и трагической истории. Люди жили, страдали и умирали, бывали разбиты и угоняемы в плен, терпели голод и множество бед — но они помнили истину, провозглашенную пророками: мир принадлежит Богу», — говорит историк.
Книга чудес
«Мария на тот момент была 15-летней девочкой. Она воспитывалась при храме, была девственницей, которую вручили Иосифу именно для того, чтобы сохранить ее девство, — и вот ей говорят: “Ты родишь”. Как к этому отнесутся окружающие? Что скажут уже взрослые дети Иосифа, когда обрученная с их отцом девочка, которая почитается девственницей, рожает ребенка? Они будут думать, что она блудница. И она, понимая все это, принимает слова архангела, всецело доверяя Богу», — поясняет отец Феодорит.
В Ветхом Завете было много чудес — по существу, он весь из них состоит. Там являются ангелы, там сам Бог в виде Троицы приходит посидеть с человеком под Мамврийским дубом. Чем-то удивить человека, привыкшего существовать в подобном мире, достаточно сложно. Удивительно именно беспредельное доверие Марии — единственное подобное за всю историю человечества.
«Мы, по существу, все и давно Богу не доверяем. Мы уповаем “на князей человеческих”, верим, что нам поможет богатство, что мы можем опереться на людей. А она думала иначе», — продолжает иеромонах.
Все дело в птице
На Руси издавна считалось, что на Благовещение категорически запрещено работать. В народе даже ходило поверье, что и в аду в этот день грешникам дается послабление от мук. «Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет» — это тоже о Благовещении. На самом деле всякий труд, кроме самого необходимого, не поощрялся в любой христианский праздник, а акцент именно на Благовещении связан с особой его значимостью. Неслучайно это единственный «богородичный» праздник, который упоминается в Священном Писании.
«В народе говорят: “На Благовещение птица гнезда не вьет”. Откуда такое представление? Да потому, что праздник настолько велик, что в этот день даже птица не занимается своими обычными делами, а празднует и не участвует в обычной своей тяжелой и трудной жизни. Само слово “праздник” означает быть праздным, а не устраивать в этот день генеральную уборку», — считает настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве протоиерей Сергий Правдолюбов.
Пропуск в рай
Что касается птиц, то с ними связан еще один древний обычай — после праздничного богослужения священник и прихожане выпускали в небо домашних птиц. Именно домашних, а не пойманных по случаю в лесу, как это часто бывает в наши дни, что часто вызывает яростные протесты зоозащитников. Отец Сергий Правдолюбов, родившийся в Рязанской области, отмечает «москвоцентричность» этой практики.
«В моем детстве никто никого не выпускал. А вот в Москве так было, видимо, издавна принято. Птиц выпускали на свободу, потому что уже тепло и они не замерзнут, могут до лета летать на свободе», — говорит он.
Благовещение — один из двух дней Великого поста, когда верующим разрешается есть рыбу (второй — Вербное воскресенье).
«Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не преграждает вход, но приглашает всех войти туда, где единственным пропуском являются слова, сказанные Богородицей: “Да будет мне по слову Твоему”, — говорил в своей праздничной проповеди священник Александр Шаргунов.