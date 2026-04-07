О чем должен напомнить праздник Благовещение

«Cначала нужно понять, что это за день и почему мы вообще его отмечаем. Дело в том, что исторически ни один праздник не нужен в принципе — ну что нам всем до того, что кто-то когда-то что-то сделал, даже самые святые, даже сам Господь? Мы почитаем Преображение Господне не потому, что Спаситель поднялся на гору, и даже не потому, что Он там увидел пророков Илию и Моисея, а потому, что Он преобразился и показал Себя во всей Своей славе. А что праздновать на Благовещение? То, что архангел явился Богородице?» — задается вопросом иеромонах Феодорит (Сенчуков).