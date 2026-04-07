Началась регистрация на очередной «Технопром»

Международный форум технологического развития пройдёт в Новосибирске в 13-й раз.

Источник: НДН.ИНФО

Ключевое событие в сфере науки и инноваций пройдёт с 26 по 28 августа 2026 года. Главная тема XIII Международного форума технологического развития «Технопром» «Российская наука — основа технологического лидерства». Мероприятие станет центральной диалоговой площадкой для обсуждения выполнения стратегических задач, поставленных Президентом Российской Федерации. Организаторы приглашают учёных, предпринимателей, представителей органов власти присоединиться к определению контуров технологического суверенитета страны.

Помимо пленарных заседаний и стратегических сессии, во время «Технопрома-2026» запланировано заседание Совета по науке при Президенте РФ, торжественное открытие Центра коллективного пользования «СКИФ» в наукограде Кольцово и запуск второй очереди кампуса Новосибирского государственного университета.

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно на официальном сайте форума.

Виталий Злодеев