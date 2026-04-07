Зарплаты в Новосибирской области выросли на 8,4%

Новосибирскстат опубликовал очередной доклад о социально-экономической ситуации в регионе. В отчёте собраны данные по промышленности, строительству, сельскому хозяйству, торговле, ценам и рынку труда за период с начала года, а также отдельно за последний отчётный месяц.
Согласно опубликованным цифрам, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей области составила 88 257 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель вырос на 8,4%. Если учесть инфляцию, реальные доходы тоже увеличились: прирост к январю-февралю прошлого года — 2,2%.
Помимо зарплат, в докладе приведена динамика промышленного производства, объёмы строительства, работа транспорта, обороты торговли, состояние потребительского рынка, уровень цен и финансовые показатели предприятий.
