Специальный троллейбусный маршрут запустят в Хабаровске в Родительский день

В День поминовения усопших, 21 апреля, администрация Хабаровска запустит специальных троллейбусный маршрут, чтобы разгрузить пассажиропоток. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», электрические машины будут курсировать от остановки общественного транспорта на улице Большая до нового Матвеевского кладбища.
По информации пресс-службы администрации города, данные о работе специального троллейбусного маршрута в Родительский день можно уточнить у диспетчера муниципального предприятия «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56. Транспорт также будет отображаться через специальные сервисы движения общественного транспорта — «Транспорт27.рф» и «Go2bus».
Напомним, что мэрия Комсомольска-на-Амуре 21 апреля запустит два специальных автобусных маршрута до городского кладбища — № 101 «У» и № 101 «Д». Первый на линии будут обслуживать четыре машины, а второй — две. В обоих случаях это вместительные автобусы большого класса.