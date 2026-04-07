Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкер взорвался у моста Панамского канала, есть пострадавшие (видео)

Под мостом через Панамский канал произошел взрыв, в результате которого загорелись три бензовоза. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила местная пожарная служба в соцсетях.

По предварительным данным, причиной инцидента стал пожар на танкере. После детонации горючего огонь перекинулся на находившиеся рядом бензовозы. В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них получили ожоги второй степени и были госпитализированы. Судьба еще одного человека остается неизвестной, продолжаются поисковые работы.

Движение по мосту через Панамский канал приостановлено. Власти призвали граждан избегать района происшествия.

31 марта управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте в 31 морской миле к северо-западу от Дубая. Неизвестный снаряд попал в правый борт танкера, в результате чего на судне возник пожар.

26 марта турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, который перевозит 140 тысяч тонн нефти, подвергся атаке беспилотниками в Черном море в 24 километрах от входа в пролив Босфор.

Современная торговля во многом зависит от логистических цепочек, большая часть которых приходится на морские перевозки. Не последнюю роль играет Панамский канал, позволяющий быстро попасть из Атлантического в Тихий океан. Разбираемся, зачем важная транспортная артерия понадобилась Трампу.
Читать дальше