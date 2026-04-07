Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Каприн: В России 54% новых случаев рака выявляют у женщин

В России большинство новых случаев рака — 54% — выявляют у женщин. Об этом рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Источник: Life.ru

«Гендерное распределение в целом остаётся стабильным: около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% — у мужчин. За последние десять лет это соотношение практически не изменилось», — цитирует онколога РИА «Новости».

Каприн также указал, что чаще всего заболевание впервые обнаруживают в старшем возрасте. Средний возраст пациента, у которого в России диагностируют онкологию, составляет 65 лет.

Ранее правительство РФ расширило перечень услуг, доступных гражданам бесплатно в рамках системы ОМС. Теперь пациенты смогут пройти курс лечения с помощью инновационных онковакцин за счёт государственных средств. Помимо индивидуально созданных препаратов, в программу включили CAR-T клеточную терапию. Помощь станет доступна при ряде серьёзных диагнозов.

