Онколог Каприн: В России 54% новых случаев рака выявляют у женщин

«Гендерное распределение в целом остаётся стабильным: около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% — у мужчин. За последние десять лет это соотношение практически не изменилось», — цитирует онколога РИА «Новости».
Каприн также указал, что чаще всего заболевание впервые обнаруживают в старшем возрасте. Средний возраст пациента, у которого в России диагностируют онкологию, составляет 65 лет.
Ранее правительство РФ расширило перечень услуг, доступных гражданам бесплатно в рамках системы ОМС. Теперь пациенты смогут пройти курс лечения с помощью инновационных онковакцин за счёт государственных средств. Помимо индивидуально созданных препаратов, в программу включили CAR-T клеточную терапию. Помощь станет доступна при ряде серьёзных диагнозов.
