Прокуратура добилась демонтажа «кладбищенского ТЦ» в Красноярске

В феврале 2026 года предприниматели пожаловались прокурору Красноярского края: работать на городских кладбищах стало невозможно из-за неравных условий, созданных мэрией. Проверка подтвердила — администрация фактически устранила конкуренцию.
Разрешения на благоустройство могил выдавали произвольно: одним заявителям — за 30 дней, другим — за 2 дня. Сроки самих работ тоже назначали на глазок — от двух месяцев до трёх дней.
Главное нарушение нашли на Бадалыкском кладбище. Там под видом временных сооружений долгие годы работает торговый центр площадью более 10 тысяч «квадратов». Договор заключили без торгов, а затем незаконно расширили. Одной компании подарили монополию на территории погоста.
Прокуратура внесла представление в мэрию. Теперь порядок рассмотрения заявок чётко регламентируют, а все незаконные объекты, включая «кладбищенский ТЦ», демонтируют. Правила для всех станут одинаковыми — даже на кладбище.
