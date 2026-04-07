Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура добилась демонтажа «кладбищенского ТЦ» в Красноярске

В феврале 2026 года предприниматели пожаловались прокурору Красноярского края: работать на городских кладбищах стало невозможно из-за неравных условий, созданных мэрией. Проверка подтвердила — администрация фактически устранила конкуренцию.

Разрешения на благоустройство могил выдавали произвольно: одним заявителям — за 30 дней, другим — за 2 дня. Сроки самих работ тоже назначали на глазок — от двух месяцев до трёх дней.

Главное нарушение нашли на Бадалыкском кладбище. Там под видом временных сооружений долгие годы работает торговый центр площадью более 10 тысяч «квадратов». Договор заключили без торгов, а затем незаконно расширили. Одной компании подарили монополию на территории погоста.

Прокуратура внесла представление в мэрию. Теперь порядок рассмотрения заявок чётко регламентируют, а все незаконные объекты, включая «кладбищенский ТЦ», демонтируют. Правила для всех станут одинаковыми — даже на кладбище.

Ранее мы сообщали, что в центре Красноярска хотят запретить электросамокаты уже в 2026 году.