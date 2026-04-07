В России хотят установить памятник Жириновскому: где его откроют

В Симферополе в сквере им. Жириновского может появиться памятник политику. Скульптуру Владимира Жириновского могут установить уже в 2026 году. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы Каплан Панеш.
«Мы совместно с властью Республики Крым нашли хорошее место. Сквер имени Жириновского в Симферополе уже есть, и на этом месте партия рассматривает установку памятника», — рассказал Панеш для ТАСС.
Депутат уточнил, что монумент должен олицетворять отношение Жириновского к Крыму.
Депутат Госсовета Крыма Светлана Шабельникова рассказала, что Жириновский часто бывал на полуострове еще при Украине и не боялся называть Крым российским.
Сквер им. Жириновского находится у берега реки Салгир, возле отеля «Москва», вблизи от главного автовокзала крымской столицы.
