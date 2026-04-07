Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский педагог со стажем в 36 лет отстаивала право на соцподдержку в суде

Женщина проработала в должности учителя в сельской местности.

Источник: Freepik

Учителю сельской школы пришлось отстаивать свои права в суде. Педагог, проработавший в сельской местности 36 лет, обжаловала неправомерное прекращение выплат на оплату ЖКУ, которые получала в течение периода работы. Выплаты прекратились, когда женщина вышла на пенсию. Однако, её никто не уведомил, что для продления льготы надо самостоятельно обратиться в МФЦ. Дело рассмотрел Тарский городской суд.

Суд установил, что педагог не утратила право на социальную поддержку после выхода на пенсию, и признал незаконным прекращение выплат. МФЦ Тарского района Омской области удержал 39 100 рублей без согласия педагога незаконно. Все деньги учителю-пенсионеру вернули.