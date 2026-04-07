Омский педагог со стажем в 36 лет отстаивала право на соцподдержку в суде

Учителю сельской школы пришлось отстаивать свои права в суде. Педагог, проработавший в сельской местности 36 лет, обжаловала неправомерное прекращение выплат на оплату ЖКУ, которые получала в течение периода работы. Выплаты прекратились, когда женщина вышла на пенсию. Однако, её никто не уведомил, что для продления льготы надо самостоятельно обратиться в МФЦ. Дело рассмотрел Тарский городской суд.