Красноярскому экс-министру предъявили обвинение в получении крупной взятки

КРАСНОЯРСК, 7 апр — РИА Новости. Обвинение в получении крупной взятки предъявлено министру тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву, сообщили РИА Новости в краевом суде.
«Уголовное дело по факту получения бывшим министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Ананьевым А. А… взятки в виде денег за совершение действий в пользу Скрипальщикова Р. М. и представляемого им ООО “Сила Сибири”, совершенного в особо крупном размере (5 000 000 рублей) возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. Ананьев (на) допросе в качестве подозреваемого и ему предъявлено обвинение», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что во вторник Железнодорожный районный суд Красноярска в 18.30 (14.30 мск) изберет обвиняемому меру пресечения.
В понедельник региональный глав СК РФ сообщил о задержании Ананьева по делу о крупной взятке. Фигурант, по данным следствия, получил 5 миллионов рублей от представителя энергокомпании за включение в систему единых котловых тарифов. В краевой прокуратуре уточнили, что в схеме фигурирует представитель ООО «Сила Сибири».