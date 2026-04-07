Скорость электросамокатов на тротуарах предложили ограничить 10 км/ч

Правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, предлагают ужесточить. В том числе речь идет о скоростных ограничениях. Обращения на эту тему первый замглавы фракции «Справедливая Россия», первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил в Министерство транспорта и МВД России, сообщили «Российской газете» (18+) в пресс-службе депутата.
«Изменения он считает нужным внести в Правила дорожного движения (ПДД), чтобы повысить безопасность пешеходов и навести порядок в регулировании использования таких устройств», — цитирует издание пресс-службу.
В частности, предлагается:
установить, что СИМ, максимальная конструктивная скорость которых превышает 10 км/ч, не могут использоваться для движения в пешеходных зонах, на пешеходных дорожках и тротуарах; устройства со скоростью выше 10 км/ч допустить только к движению по велодорожкам, правому краю проезжей части или обочинам при отсутствии специализированной инфраструктуры; полностью запретить перевозку пассажиров на электросамокатах вне зависимости от конструкции устройства; четко прописать критерии, при которых движение создает опасность для пешеходов.
Инициатива, согласно тексту письма, связана с ростом числа ДТП и обращений граждан, обеспокоенных безопасностью на тротуарах и в пешеходных зонах. По данным Госавтоинспекции, только за 2025 год произошло более 3,2 тысячи аварий с участием электросамокатов, в которых погибли 68 человек и почти 3,4 тысячи получили травмы.
По словам Дмитрия Гусева, речь идет о защите жизни и здоровья людей.
«Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов, — прокомментировал депутат. — Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок и четко развести потоки, чтобы пешеходы были защищены».
В обращении подчеркивается, что предложения соответствуют поручению президента России Владимира Путина по совершенствованию регулирования средств индивидуальной мобильности. Речь о поручении, которое глава государства дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года.
В письме приводятся выдержки из действующей редакции ПДД, согласно которой граждане старше 14 лет имеют право передвигаться на СИМ в пешеходной зоне, а также по тротуару, если масса устройства не превышает 35 кг, а скорость — 25 км/ч. При создании помех пешеходам лицо на самокате формально должно спешиться или снизить скорость до пешеходной, но эта норма звучит неопределенно в правовом смысле, считает Гусев.
Что касается пассажиров, то их ПДД запрещает перевозить только в том случае, если это не предусмотрено конструкцией СИМ.