В Хабаровском крае вводят жёсткие нормы для традиционной рыбалки

Главная тема встречи — новшества в законодательстве о рыболовстве, которые были приняты в 2025 году и вступят в силу в 2027-м. Теперь для граждан из Реестра Федерального агентства по делам национальностей действует одно основание для рыбалки: либо нормы из реестра, либо индивидуальная заявка. Объёмы вылова будут рассчитываться исходя из запасов рыбных ресурсов, при этом количество рыбы для личного потребления должно быть достаточным, но не чрезмерным.