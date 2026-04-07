В Хабаровском крае вводят жёсткие нормы для традиционной рыбалки

В Комсомольске-на-Амуре прошло заседание рабочей группы по поддержанию традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера — сообщает пресс-служба администрации города.
В обсуждении приняли участие представители правительства Хабаровского края, научных институтов, муниципалитетов и местных общественных организаций коренных народов.
Главная тема встречи — новшества в законодательстве о рыболовстве, которые были приняты в 2025 году и вступят в силу в 2027-м. Теперь для граждан из Реестра Федерального агентства по делам национальностей действует одно основание для рыбалки: либо нормы из реестра, либо индивидуальная заявка. Объёмы вылова будут рассчитываться исходя из запасов рыбных ресурсов, при этом количество рыбы для личного потребления должно быть достаточным, но не чрезмерным.
Представители коренных народов интересовались распределением квот и жаловались на малые нормы, а также на приоритет промышленного рыболовства. Как пояснили чиновники, сначала распределяются объёмы для традиционной ловли, затем — для любителей, а промышленники получают остаток.
Также обсуждались трудности с доступом к рекам: посёлок Солнечный удалён от основных водоёмов — до реки Горин 150 км, до Амгуни ещё дальше, а Амур ближе, но закон запрещает вылавливать рыбу вне закреплённого района. Жителям посоветовали использовать экспедиционные маршруты для выхода на лососёвую путину.
Помимо рыбалки, на заседании обсуждались вопросы традиционной охоты, сохранения родных языков и культуры. Участники подчеркнули, что новые нормы потребуют от коренных народов перестройки привычного образа жизни, но создают систему, которая защищает права и интересы всех сторон.