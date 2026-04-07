Трое жителей Хабаровского края пострадали в ДТП за минувшие сутки.

Региональная Госавтоинспекция обнародовала данные о дорожной обстановке в Хабаровском крае за 6 апреля 2026 года. За сутки на трассах и городских улицах произошло три серьезные аварии, в которых пострадали три человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробнее— «Комсомольская правда — Хабаровск».
Статистика происшествий распределилась следующим образом: два инцидента классифицированы как столкновения автомобилей, в одном случае зафиксирован наезд на пешехода. В общей сложности патрульными службами выявлено 315 правонарушений.
Масштабные проверки позволили выявить 15 нетрезвых водителей. В отношении нарушителей составлены протоколы по профильным статьям КоАП РФ и УК РФ (за повторное управление в состоянии опьянения). В Хабаровске задержано четверо таких автомобилистов. Также инспекторы ГИБДД пресекли нарушения со стороны 12 водителей, проигнорировавших пешеходов на переходах, и выписали штрафы девяти пешеходам за переход дороги в неположенных местах.
