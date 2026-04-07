Зачем мошенники звонят по телефону и молчат в трубку

Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Валерий Степанов, передает ИА DEITA.RU.
По его словам, что злоумышленники зачастую используют автоматические звонки для проверки актуальности телефонных номеров в их базе данных. Такой метод позволяет проверить, активен ли номер и готов ли абонент к дальнейшим мошенническим действиям. В случае, если при проверке человек отвечает, номер считается подтвержденным и включается в зону внимания злоумышленников, что открывает доступ к новым схемам преступной деятельности.
Кроме этого, злоумышленники используют тактику молчания с целью записи голоса потенциальной жертвы. Благодаря современным технологиям искусственного интеллекта, даже небольшое количество речевых фраз позволяет им воспроизвести голос человека с высокой точностью. Это открывает дополнительные возможности для проведения атак, связанных с подделкой голосов в мошеннических целях, например, для подтверждения транзакций или получения конфиденциальной информации.
Эксперт настоятельно рекомендует избегать ответов на звонки с незнакомых номеров, особенно если звонок сопровождается молчанием. В случае необходимости ответить, целесообразно ограничиться короткими фразами, такими как «алло» или «слушаю». Использование слова «да» категорически не рекомендуется, поскольку это может быть использовано злоумышленниками как подтверждение согласия в рамках мошеннических схем.
Также стоит быть особенно внимательными в ситуациях, когда связь прерывается во время ответа. По словам Степанова, подобные ситуации являются не случайными, а являются частью тактики злоумышленников, которые безуспешно пытаются вынудить абонента перезвонить. После этого злоумышленники могут либо произвести списание денег, либо попытаться предложить поддельные услуги или продукты, вводя пользователя в заблуждение и получая при этом личные данные или деньги.