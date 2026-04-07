Жители села Омской области добились оснащения ФАПа оборудованием по суду

Право жителей на качественную медицинскую помощь восстановили в Полтавском районе.

Жители села Шахово Полтавского района Омской области отстояли свои права на качественную медицинскую помощь в суде. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд постановил оснастить ФАП на селе необходимым оборудованием.

Иск в интересах неопределённого круга лиц прокуроры подали к БУЗОО «Полтавская ЦРБ». Теперь медицинская организация до августа этого года обязана оснастить фельдшерско-акушерский пункт 13 единицами отсутствующего оборудования.

На сегодня ФАП не соответствует стандарту, утверждённому приказом Министерства здравоохранения России. Например, отсутствие дефибриллятора и дыхательного аппарата в ФАПе ставит под угрозу жизнь пациентов при инфаркте, остановке дыхания, анафилактическом шоке или тяжёлой травме.

Ранее мы писали, что жители одной из омских деревень остались без единого фельдшерско-акушерского пункта и обратились к депутату Госдумы Оксане Фадиной.