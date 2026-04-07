В Омске подорожали продукты: что дороже всего покупать

В Омской области продолжается рост цен на продукты питания. Лидером подорожания с начала года стала белокочанная капуста — ее цена увеличилась почти на треть. Куриные яйца стали дороже на 14,7%, водка — на 13,2%. Также заметно выросли цены на соленую и копченую рыбу (+6,2%) и сдобу (+5,7%).
В то же время часть продуктов подешевела. Рис потерял в цене 4,7%, сметана — 2,8%, а куриные окорочка — 2,3%. Стоимость минимального набора продуктов питания на конец февраля составила 6591,91 рубля. За два месяца он подорожал на 3,6%.
Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим розничным сетям с требованием предоставить данные о динамике закупочных и розничных цен на куриные яйца и питьевое молоко.