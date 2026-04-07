Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградским ветеранам выплатят по 10 тысяч ко Дню Победы

Волгоградским ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей накануне Дня Победы. Деньги планируют зачислить на счета одновременно с пенсией.

— По указу Президента десять тысяч рублей направят участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, которые в эти годы несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий, — сообщают в Социальной фонде России по Волгоградской области. — Праздничные начисления положены и ветеранам Великой Отечественной за участие в боевых операциях, выполнение спецзаданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника, а также на территории других государств.

Волгоградцам напоминают, что дополнительную сумму многие ветераны получили уже 3 апреля. Следующие выплаты назначены на 10 и 21 апреля.

— Всем, кто снимает пенсию с банковской карты, выплаты поступят туда же, — отмечают в региональном отделении Соцфонда России. — Если же деньги ветеранам приносит почтальон, то надбавку ко Дню Победы они могут получить в кассах почтового отделения.

Фото Андрея Поручаева.