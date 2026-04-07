Баканов рассказал, почему Крикалев на «Мире» чуть не стал жертвой неразберихи

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Герой России и Советского Союза, космонавт и заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев, в свой второй полет находившийся на МКС с мая 1991 года по март 1992 года, почти стал «жертвой неразберихи». Об этом глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Страшная трагедия при развале Родины происходила. И, понятное дело, что новые государственные органы, новые государственные институты создавались. Вот эта неразбериха и вопрос принятия ответственности за те или иные решения. И когда эти органы сформированы не были, как раз человек в это время и находился на орбите», — рассказал глава госкорпорации.
Несмотря на страшную историю, личность Крикалева остается от этого не менее легендарной, добавил Баканов. Герой России и СССР продолжает трудиться на благо российского космоса, помогать молодым специалистам. «Он очень серьезный авторитет для многих ребят, которые идут в космос. И я надеюсь, что он свой опыт будет максимально активно им передавать. И знания», — подчеркнул глава Роскосмоса.