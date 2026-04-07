Первая тройня родилась в Красноярском крае в 2026 году

В Красноярском крае в 2026 году родилась первая тройня. Малыши появились на свет в Норильском перинатальном центре Норильской межрайонной больницы № 1. В семье появились двое мальчиков и девочка: София весом 2 400 граммов, Арслан — 2 460 граммов и Руслан — 2 410 граммов. По словам врачей, роды прошли благополучно, сейчас мама и новорожденные находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя хорошо. В пресс-службе министерства здравоохранения края рассказали, что теперь в семье уже четверо детей. Напомним, что в перинатальном центре Красноярска в марте родились 16 двоен.