Жительница Лесосибирска с трудом отсудила компенсацию за бракованное платье с маркетплейса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Лесосибирска несколько месяцев добивалась компенсации за некачественный товар, приобретенный на маркетплейсе Wildberries. Спор с продавцом завершился в суде в пользу покупательницы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Лесосибирска несколько месяцев добивалась компенсации за некачественный товар, приобретенный на маркетплейсе Wildberries. Спор с продавцом завершился в суде в пользу покупательницы.

Летом прошлого года женщина заказала платье, однако при примерке в пункте выдачи выяснилось, что оно не подходит по размеру. При попытке вернуть товар сотрудник ПВЗ обнаружил на нем дефекты — дырку и пятна — и предложил сначала выкупить платье, а затем оформить возврат как брак.

В течение месяца покупательница пыталась вернуть деньги, однако продавец отказывал, предлагая отправить платье на экспертизу. Когда женщина уже отчаялась, она обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого подготовили иск в суд.

Суд встал на сторону потребителя и взыскал с продавца 8 680 рублей. В эту сумму вошли стоимость товара, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в Роспотребнадзоре.

