Пермский «Молот» проиграл серию плей-офф «Горняку-УГМК»

Пермский «Молот» завершил хоккейный сезон ВХЛ 2025−2026. Пермяки проиграли серию плей-офф ⅛ финала Кубка Чемпионов России «Горняку-УГМК» со счетом 3:4. Победителя определил седьмой матч в Верхней Пышме.
Хозяева льда победили — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Счет открыли пермяки после точного броска Глухова. Первую шайбу отыграл Карпович, победную точку в матче и серии всей плей-офф поставил Луховской. Перед этим матчем соперники одержали по три победы: «Горняк-УГМК» — 2:1, 3:2, 2:1 ОТ; «Молот» — 3:2 ОТ, 6:0, 2:1 ОТ.
В четвертьфинале свердловчане встретятся с победителем регулярного сезона «Металлургом». Состав других пар: «Нефтяник» — «Рязань-ВДВ», «Югра» — «Омские Крылья», «Химик» — «Магнитка».