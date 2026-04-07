В Омске в мае пройдёт турнир Шлеменко в обновлённом СКК

Турнир Shlemenko Fighting Championship, который проводит российский боец ММА Александр Шлеменко, в мае пройдёт в Омске на площадке СКК имени Блинова. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.
По его словам, турнир SFC-13 состоится в реконструированном спорткомплексе, который долгие годы оставался одной из главных спортивных арен города. Он также напомнил, что в 2010 году на этой площадке уже проходил международный турнир среди профессионалов с участием Александра Шлеменко.
Ожидается, что в мае на арену выйдут воспитанники школы единоборств «Шторм». Их соперниками станут бойцы из разных стран.
СКК имени Блинова был построен в 1986 году. До открытия «Арены-Омск» в 2007 году он был домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард» и использовался как основная спортивно-концертная арена города. Позже здесь тренировались волейбольные команды, работали секции по шорт-треку, аэробике, тхэквондо и Ледовый клуб Ирины Родниной.
В июне 2020 года работу комплекса приостановили по требованию прокуратуры из-за нарушений правил пожарной безопасности. После реконструкции СКК вновь открыли в конце марта 2026 года.