Одновременно с терактом в «Крокусе» в Москве должен был произойти второй: участник процесса раскрыл подробности

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» намеревались в тот же день утроить еще один террористический акт в Москве. Однако позже от этого плана отказались. Было решено напасть только на «Крокус» усиленной группой боевиков. Об этом со ссылкой на одного из участников судебного процесса сообщает ТАСС.