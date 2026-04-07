Одновременно с терактом в «Крокусе» в Москве должен был произойти второй: участник процесса раскрыл подробности

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» намеревались в тот же день утроить еще один террористический акт в Москве. Однако позже от этого плана отказались. Было решено напасть только на «Крокус» усиленной группой боевиков. Об этом со ссылкой на одного из участников судебного процесса сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, следователи установили, что зарубежный куратор «Сайфуло» готовил завербованных боевиков к исполнению двух терактов в Москве.
«Второй теракт планировали совершить одновременно с нападением на Крокус сити холл. В нем должны были участвовать два человека, в Крокусе — три», — цитирует агентство участника судебного процесса.
Где и как именно должен был произойти второй теракт, не сообщается.
«Но в результате него также планировалось убить много людей», — говорится в материалах уголовного дела.
Ранее сообщалось, что после попытки самоубийства в СИЗО умер один из осуждённых за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Им оказался 37-летний Якубджони Юсуфзода*, который находился в Матросской Тишине.
Теракт произошел 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холла». В комплекс ворвались вооруженные террористы и начали расстреливать ни в чем неповинных людей из автоматов, а потом подожгли здание.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.