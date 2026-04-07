Формат «Бессмертного полка» ко Дню Победы обсудили в Иркутской области

IrkutskMedia, 7 апреля. В Иркутской области утвердили план мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого одним из ключевых событий станет акция «Бессмертный полк» (0+). Участники организационного комитета «Победа» обсудили, в каких муниципалитетах и в каких форматах пройдет ежегодное шествие.
Как сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), приоритетом мероприятия являтся безопасность, поэтому к вопросу вернутся чуть позже с подключением глав всех территорий.
Помимо шествия, план мероприятий включает благоустройство памятных мест, спортивные соревнования, экскурсии, выставки, митинги и другие тематические акции. В вузах с 1 апреля по 9 мая пройдут выставки, диалоги с героями, научно-практические конференции и круглые столы.
Ключевые акции:
«Георгиевская ленточка» — с 25 апреля по 9 мая;
«Окна Победы» —
«Свеча памяти» — 9 мая, возле Дома молодежи Иркутской области.
Отдельное внимание уделено лучшим школьникам области, которые третий год подряд дежурят на посту № 1 у мемориала «Вечный огонь Славы» в Иркутске. В этом году их наградят поездкой на озеро Байкал и посещением Суворовского училища.
Напомним, в Иркутской области подготовили программу мероприятий к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы региона Игоря Кобзева, сегодня в регионе проживают 34 непосредственных участника войны, около 1700 тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и блокадников, а также порядка 57 тысяч «детей войны».