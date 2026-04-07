В ДНР заявили, что решение о провозглашении республики было народным

ДОНЕЦК, 7 апреля. /ТАСС/. Провозглашение ДНР отразило стремление дончан к защите своей истории и будущего, заявил ТАСС председатель Народного совета республики Константин Кузьмин.
«Решение о провозглашении Донецкой Народной Республики стало по-настоящему народным. Оно отразило стремление наших земляков к защите своих взглядов, истории и будущего», — сказал Кузьмин.
Он добавил, что это событие стало символом надежды на воссоединение с Россией и перемен к лучшему. «У всех нас было отчетливое ощущение: мы стоим на пороге больших перемен. Это чувство перемен и дало импульс к принятию Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР и Декларации о суверенитете республики. Следующей вехой на пути домой, в Россию, стало проведение референдума о независимости ДНР 11 мая», — заключил собеседник агентства.
7 апреля 2014 года в сессионном зале бывшего Донецкого областного совета (ныне — Дом правительства ДНР — прим. ТАСС) были зачитаны Декларация о суверенитете и Акт о государственной самостоятельности ДНР. Провозглашение независимости ДНР стало ответом протестующих местных жителей на госпереворот в Киеве.