Взрыв произошёл на танкере у моста через Панамский канал, пострадали трое

Под мостом через Панамский канал прогремел взрыв, в результате чего загорелись три бензовоза. Об этом написала местная пожарная служба в соцсетях.
Согласно предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание на танкере. Взрыв горючего привел к тому, что огонь перебросился на близлежащие бензовозы. Учитывая угрозу дальнейшего распространения пожара, на место были направлены дополнительные пожарные расчеты.
В результате ЧП пострадали три человека. Двое с ожогами второй степени доставлены в больницу. Судьба третьего пока не установлена, поиски продолжаются.
Движение по мосту через Панамский канал прекращено. Власти просят граждан не приближаться к месту ЧП и уступать дорогу экстренным службам.
