Взрыв произошёл на танкере у моста через Панамский канал, пострадали трое

Вблизи моста через Панамский канал загорелись три бензовоза.

Источник: Комсомольская правда

Под мостом через Панамский канал прогремел взрыв, в результате чего загорелись три бензовоза. Об этом написала местная пожарная служба в соцсетях.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание на танкере. Взрыв горючего привел к тому, что огонь перебросился на близлежащие бензовозы. Учитывая угрозу дальнейшего распространения пожара, на место были направлены дополнительные пожарные расчеты.

В результате ЧП пострадали три человека. Двое с ожогами второй степени доставлены в больницу. Судьба третьего пока не установлена, поиски продолжаются.

Движение по мосту через Панамский канал прекращено. Движение по мосту через Панамский канал прекращено. Власти просят граждан не приближаться к месту ЧП и уступать дорогу экстренным службам.

Ранее KP.RU информировал, что в городе Аль-Джубайле в Саудовской Аравии загорелся нефтеперабатывающий завод после прилета баллистической ракеты.

Панамский канал: почему судоходная артерия так важна для торговли и зачем она Дональду Трампу
Современная торговля во многом зависит от логистических цепочек, большая часть которых приходится на морские перевозки. Не последнюю роль играет Панамский канал, позволяющий быстро попасть из Атлантического в Тихий океан. Разбираемся, зачем важная транспортная артерия понадобилась Трампу.
