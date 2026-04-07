Трамп пообещал Ирану «каменный век» в случае отказа от мирного договора

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 апреля, заявил, что Вашингтон не отказывается от планов нанести удар по электростанциям Ирана, если Тегеран откажется от подписания мирного договора. Дедлайн истекает в среду, 8 апреля.

— После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век, — сказал Трамп на пресс-конференции.

Американский лидер отметил, что США дали Ирану 10 дней на решение, и выразил надежду, что иранская сторона соблюдет дедлайн добросовестно, чтобы Вашингтону не пришлось прибегать к крайним мерам. По его словам, «всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра».

Трамп в воскресенье, 5 апреля, заявил, что существуют высокие шансы на достижение мирного соглашения с Ираном ко вторнику, 7 апреля. Американский лидер отметил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер ведут интенсивные переговоры с Тегераном, которые «идут хорошо».

В этот же день Трамп пообещал устроить 7 апреля в Иране «день электростанций» и «день мостов». Он подчеркнул, что Тегеран ожидает «настоящий ад», если правительство страны не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше