В Омской области в феврале на 3,8% подорожали продукты

По данным Омскстата, в феврале в Омской области снова подорожали продукты. В среднем они поднялись в цене на 3,8%.
Отдельные категории продуктов питания подорожали еще сильнее. Так, лидерами по подъему цены стали белокочанная капуста (почти на треть), яйца (плюс 14,7%), соленая и копченая рыба (плюс 6,2%) и сдоба (5,7%).
Минимальный набор продуктов обходился омичам в 6591,91 рубль. Он прибавил в цене 3,6%.
При этом некоторые продукты по статистике подешевели. Выгодно было покупать в феврале рис — он стал дешевле на 4,7%, сметану (минус 2,8%), а также свежемороженые и охлажденные куриные окорочка (минус 2,3%).
