Отмена брифинга Пентагона: пресс-конференцию сняли в день ультиматума Ирану

По данным источника, уведомление об отмене было направлено журналистам заранее. Причины решения не раскрываются.
Брифинг должен был пройти в 08:00 по местному времени. В нем планировалось участие министра обороны США и главы Объединенного комитета начальников штабов.
Как отмечается, отмена произошла на фоне истечения срока ультиматума Вашингтона Ирану. Он завершается 7 апреля в 20:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что американская сторона передала Ирану условия, предполагающие выбор между заключением сделки и возможными ударами по ключевой инфраструктуре.
