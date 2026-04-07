«СВ»: штурмовиков ВСУ планируют кормить просроченными консервами

Штурмовикам 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Сумском районе планируют выдавать консервы с истёкшим сроком годности, сообщает Telegram-канал «Северый ветер».
При этом свежие продукты будут реализовать через магазин в Черниговской области.
«Тыловики 1 отмбр ВСУ публично собирают просроченные консервы, которыми планируют кормить “расходный материал” — штурмовиков бригады перед их отправкой на позиции», — говорится в публикации.
Названо имя участницы коррупционной схемы.
«В коррупционной схеме участвует военнослужащая подразделения Ю. Литвиненко (Буденна), которая передаёт на реализацию в магазин “Пролесок” (пгт Березна, Черниговская область) поставленные по линии ВСУ продукты питания», — сказано в материале.
