Потуральски и Фьоре остаются в омском «Авангарде»

Хоккейный клуб «Авангард» на один сезон продлил контракт с Эндрю Потуральски. Как сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин, нападающий быстро адаптировался к лиге и стал приносить команде невероятную пользу. Он хорош на любом участке площадки.
Эндрю доволен условиями, которые мы создаем в нашей организации. Нюансы при обсуждении контракта не носили спортивный характер. В составе омской команды Потуральски проводит первый сезон в КХЛ. За 72 игры форвард набрал 69 очков.
Также стало известно, что «Авангард» договорился о подписании нового контракта с нападающим Джованни Фьоре. Предыдущий контракт с омским клубом рассчитан до конца мая этого года. Новый планируется подписать на один год. Канадец рассматривает возможность получения российского гражданства. Но эта информация официально не подтверждена. Для 29-летнего нападающего из Канады Джованни Фьоре текущий сезон стал третьим в КХЛ и вторым в составе «Авангарда». В омской команде он играет под номером «13».
