Молодая петербурженка по указке мошенников прилетела в Красноярск для вскрытия сейфа (видео)

«Красноярские оперативники отправились в командировку для доставления подозреваемой и выяснения всех обстоятельств преступления. Как оказалось, в декабре минувшего года девушке позвонил незнакомец со словами: “Вам доставка цветов, назовите код для получения”. Затем последовал звонок из “службы безопасности банка” с сообщением о том, что ее данными завладели мошенники, на имя которых оформлена доверенность на их использование, а для аннулирования документа нужно с ними сотрудничать. По указанию незнакомца в начале апреля девушка прилетела в Красноярск и строго следовала его инструкциям: приобрела инструменты, перчатки, очки и сумку. Затем забрала из ящика ключи, зашла в дом и попыталась распилить сейф болгаркой, однако безуспешно. Подозреваемая похитила часть имущества и скрылась», — рассказали в ГУ МВД.