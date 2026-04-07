Молодая петербурженка по указке мошенников прилетела в Красноярск для вскрытия сейфа (видео)

В Москве задержали 19-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, ставшую пособницей аферистов в совершении кражи имущества в красноярском Академгородке.
Преступление было совершено 4 апреля — из частного дома 42-летней красноярки пропали украшения на общую сумму 135 тысяч рублей. При расследовании выяснилось, что накануне ее 16-летней дочери позвонили телефонные мошенники и убедили девочку, что все хранящиеся в жилье сбережения нужно срочно задекларировать. Под давлением школьница сообщила, когда дома никого не будет, и положила ключи от входной двери в почтовый ящик.
В ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения было установлено, что ключи забрала 19-летняя петербурженка, которая в этот же день совершила кражу и улетела в Москву для передачи похищенного. На подозреваемую составили ориентировку, по которой в столичном аэропорту она и была задержана.
«Красноярские оперативники отправились в командировку для доставления подозреваемой и выяснения всех обстоятельств преступления. Как оказалось, в декабре минувшего года девушке позвонил незнакомец со словами: “Вам доставка цветов, назовите код для получения”. Затем последовал звонок из “службы безопасности банка” с сообщением о том, что ее данными завладели мошенники, на имя которых оформлена доверенность на их использование, а для аннулирования документа нужно с ними сотрудничать. По указанию незнакомца в начале апреля девушка прилетела в Красноярск и строго следовала его инструкциям: приобрела инструменты, перчатки, очки и сумку. Затем забрала из ящика ключи, зашла в дом и попыталась распилить сейф болгаркой, однако безуспешно. Подозреваемая похитила часть имущества и скрылась», — рассказали в ГУ МВД.
В отношении задержанной петербурженки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
