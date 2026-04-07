Нижегородская область примет первенство России по муайтай 2026 года

С 16 по 21 апреля в Городецком округе пройдет первенство России по муайтай. Об этом сообщили в Нижегородской региональной федерации муайтай. Ожидается, что участие в масштабных соревнованиях примут спортсмены из более чем 60 регионов страны в четырех возрастных категориях: от 10 до 17 лет. По итогам турнира будет сформирована национальная сборная для участия в мировом первенстве, которое состоится в ноябре в Греции.