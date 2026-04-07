Нижегородская область примет первенство России по муайтай 2026 года

С 16 по 21 апреля в Городецком округе пройдет первенство России по муайтай. Об этом сообщили в Нижегородской региональной федерации муайтай. Ожидается, что участие в масштабных соревнованиях примут спортсмены из более чем 60 регионов страны в четырех возрастных категориях: от 10 до 17 лет. По итогам турнира будет сформирована национальная сборная для участия в мировом первенстве, которое состоится в ноябре в Греции.
Нижегородскую область представит сильнейший состав, включая победителей мировых первенств Александру Лытову, Михаила Малова и Ладу Жохову. Президент региональной федерации Максим Виноградов отметил, что проведение турниров такого уровня дает местным тайбоксерам дополнительный стимул для роста. Ранее нижегородцы уже успешно проявили себя на взрослом чемпионате России, завоевав три золотые и пять бронзовых медалей.
Кульминацией программы станет профессиональный турнир «Кубок Изумрудной Лиги 6», который пройдет в финальный день соревнований, 21 апреля. В весовой категории до 71 кг честь Нижнего Новгорода будет защищать победитель молодежного чемпионата мира Виктор Кудряшов. Турнир проводится при поддержке регионального министерства спорта и Центра спортивной подготовки.
