От +3 до +11, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 7 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 7 апреля теплом не порадует. Наоборот, небо затянут тучи, могут срываться дожди, а столбики термометров поползут вниз, к похолоданию. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 7 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный разовьет скорость 9 — 14 м/с. В ночь на 8 апреля будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем с грозой. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 7 — 12 м/с.
В Ростовской области во вторник также будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидаются небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный задует со скоростью 9 — 14 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 15 — 19 м/с. В ночь на среду синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, северо-западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 7 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +9 — +11 градусов. В ночь на 8 апреля столбики термометров опустятся до +3 — +5 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +6 до +8 градусов, по югу и востоку потеплеет до +17. В ночь на среду ожидается от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
