Деятельность хабаровского ЧОПа приостановили из-за вооруженного конфликта.

Суд вынес решение по делу о грубом нарушении лицензионных требований в отношении одного из охранных предприятий Кировского района. Деятельность организации временно заморожена из-за инцидента с применением оружия, как сообщает пресс-служба Суда по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Инцидент произошел весной 2026 года. Сотрудник ЧОПа, не включенный в реестр лиц, имеющих доступ к спецсредствам, самовольно проник в оружейную комнату. Забрав два пистолета и снарядив магазины, мужчина экипировался в бронежилет и отправился в соседний офис для решения личного конфликта с коллегами из другой структуры. В ходе потасовки он выстрелил в дверь помещения.
Суд признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения. В качестве меры наказания выбрана приостановка работы ЧОПа на 10 суток. Такое решение было принято с целью предотвращения дальнейших угроз безопасности жителей города. Исполнение постановления находится на контроле профильных ведомств.
