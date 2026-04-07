Жительница Лесосибирска засудила маркетплейс за неподошедшее платье

Красноярский Роспотребнадзор помог вернуть деньги жительнице Лесосибирска за неподошедшее платье.

Специалисты красноярского Роспотребнадзора помогли вернуть деньги жительнице Лесосибирска за неподошедшее платье.

По информации ведомства, летом 2025 года женщина заказала платье через маркетплейс. При примерке в пункте выдачи заказов она обнаружила, что платье не подходит по размеру. Однако при попытке возврата сотрудник пункта выдачи зафиксировал дырку на подоле и пятна неизвестного происхождения и настоял на выкупе вещи с последующим оформлением брака.

В течение месяца женщина пыталась вернуть деньги за товар ненадлежащего качества. Однако продавец отказывал и направлял ее для прохождения экспертизы в сервисный центр.

«Исчерпав возможность самостоятельного урегулирования спора, пострадавшая обратилась в наш адрес. Специалистами Управления Роспотребнадзора было подготовлено исковое заявление в суд для защиты нарушенных прав», — рассказали в ведомстве.

В результате суд взыскал в пользу потребителя 8680 рублей, из них: 1523 рублей — стоимость платья, 1264 рубля — неустойка, 3000 рублей — моральный вред и 2893 рубля — штраф.

Решение суда вступило в законную силу.

