Почему мужчины здороваются за руку

Чтобы рукопожатие работало на вас, а не против вас, достаточно помнить четыре правила. Крепость сжатия должна соответствовать ситуации: слишком слабое читается как неуверенность, чересчур сильное — как агрессия. Оптимально — среднее, с ощутимым, но не давящим контактом. Длительность не более трех секунд: затягивание вызывает дискомфорт, а резкое выдергивание руки — подозрение. Обязательно смотрите в глаза в момент пожатия. Взгляд в сторону или на руку снижает доверие на 60% по тестам психологов из Университета Чикаго.